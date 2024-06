Startdatum bekannt: Ariane 6 hebt im Juli erstmals ab

„Ariane 6 markiert eine neue Ära der autonomen, vielseitigen europäischen Raumfahrt. Diese leistungsstarke Rakete ist der Höhepunkt jahrelangen Engagements und Einfallsreichtums von Tausenden in ganz Europa, und mit ihrem Start wird sie Europas unabhängigen Zugang zum Weltraum wiederherstellen“, sagt Aschbacher. Die Trägerrakete wird aktuell am europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana vorbereitet.

Fast ein Jahr lang musste Europa ohne eine große Trägerrakete auskommen. Diese Zeit könnte bald vorbei sein. Wie der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher bei der Eröffnung der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin bekannt gab , soll der Jungfernflug am 9. Juli 2024 stattfinden.

Die erste Stufe der Falcon 9 landet selbstständig wieder und kann die nächste Nutzlast ins All bringen. Dadurch kann die Rakete viel häufiger fliegen als die Ariane 6. Allein 2023 flog die Falcon 9 beeindruckende 92 Mal . Für Ariane 6 strebt man jährlich höchstens 10 Starts an.

10 Jahre lang war die neue Trägerrakete vom französischen Unternehmen Arianespace in der Entwicklung. Einerseits nahm man sich Zeit, um eine günstigere und effizientere Launcher-Generation zu entwickeln. Das gelang insofern, als die Montierung jetzt horizontal statt vertikal passiert, was billiger ist. Zudem funktionieren die Feststoffbooster P120 auch als erste Raketenstufe der kleineren Vega-C .

Um Kund*innen für die nächsten Flüge zu gewinnen, muss der Jungfernflug am 9. Juli gelingen. Das ist kein einfaches Unterfangen, blickt man in die Vergangenheit. Ihr Vorgänger Ariane 5 explodierte nur weniger Sekunden nach dem Start und der 2. Flug konnte erst über ein Jahr später durchgeführt werden. Das würde die europäische Raumfahrt erneut weit zurückwerfen. Um sich Aufträge zu sichern, muss die europäische Raumfahrt routiniert und zuverlässig auftreten.

Ariane 6 ist flexibel einsetzbar und kann verschiedenste Frachten im All verteilen. Die Oberstufe kann bis zu 4-mal gezündet werden und dabei mit einem Flug mehrere Satelliten in verschiedene Orbits bringen. Das könnte ein strategischer Vorteil sein.

Obwohl Europas Raketen bisher vor allem der Wissenschaft verpflichtet waren, soll Ariane 6 auch kommerzielle Flüge absolvieren. So hat Jeff Bezos für Amazons Satellitenkonstellation Kuiper bereits 18 Flüge gebucht. Was genau die Flüge von Falcon 9 und Ariane 6 kosten, ist nicht bekannt, sie dürften aber auf einem ähnlichen Niveau sein.

Eine wirkliche Konkurrenz zur Falcon 9 wird die Ariane 6 nicht werden. Aber sie sichert Europa trotzdem einen unabhängigen Zugang zum Weltraum. Hinzu kommen Verträge mit europäischen Start-ups. Die Rocket Factory Augsburg will etwa noch dieses Jahr ihren Mikrolauncher starten und könnte damit eine weitere Möglichkeit eröffnen, kleinere Nutzlasten ins All zu bringen.

➤ Mehr lesen: Start von europäischer Rakete Vega-C gescheitert

Das wäre auch deshalb wichtig, da die kleine Rakete Vega-C seit dem ersten kommerziellen Flug 2022 wegen eines Fehlers am Boden blieb. Dieses Jahr soll es keinen Startversuch mehr geben. Wann sie wieder einsatzbereit ist, steht in den Sternen. Damit lastet die Verantwortung, Europa überhaupt wieder einen eigenen Zugang zum All zu verschaffen, auf Ariane 6 und dem Team dahinter. Ob das gelingt, wird sich in ungefähr einem Monat zeigen.