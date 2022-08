Spektakuläre Bilder von Blitzeinschlägen am Artemis-Startgelände

Am heutigen Montag wird die Mission Artemis I starten. Es ist die Generalprobe für die Rückkehr zum Mond. Am Nachmittag soll der knapp 100 Meter hoher Koloss, bestehend aus der Trägerrakete Space Launch System (SLS) und dem Raumschiff Orion starten.

Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In den Tagen vor dem Start zeigten sich die Naturgewalten bereits von einer eher rauen Seite. So zog ein massives Gewitter über das Startgelände am Kennedy Space Center in Florida. Niedergegangen ist es am Samstag (27. August). In Videos und Fotos ist zu sehen, wie Blitze in die Türme rund um die Rakete einschlagen.