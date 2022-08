Astra Space gibt Rakete auf, lässt NASA im Regen stehen

Das Raumfahrtunternehmen Astra Space war in den vergangenen Monaten von Fehlschlägen geplagt und zieht nun die Reißleine - zum Leidwesen der NASA.

Nach mehreren Fehlschlägen, mottet das private US-Raumfahrtunternehmen Astra Space seine „Rocket 3“ ein. Es möchte sich ganz auf deren Nachfolgerin, die „Rocket 4“ konzentrieren, wie Space News berichtet.

Erst Ende vergangenen Jahres hat Astra erstmals eine Rakete in den Orbit gebracht. Beladen war sie mit einer Testnutzlast der US Space Force. Davor hatte das Unternehmen allerdings mehrmals mit Fehlschlägen zu kämpfen. Die Raketen explodierten, kamen vom Kurs ab oder schafften es nicht ganz in den Orbit. Zuletzt gingen im Juni 2 kleine Satelliten der NASA-Tropics-Mission bei einem missglückten Start verloren. Von insgesamt 7 Startversuchen gelangen gerade einmal 2.

NASA von Schritt überrascht

Die Abkehr von der Rocket 3, die Astra im Zuge der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen bekanntmachte, kommt dennoch überraschend. Vor allem die US-Raumfahrtbehörde NASA sei von diesem Schritt erstaunt gewesen, berichtet Space News.

Denn erst Ende Jänner hatte sie einen neuen Vertrag mit Astra abgeschlossen. In den kommenden 5 Jahren waren mehrere Starts mit der Rocket 3 geplant, mit einem gesamten Auftragsvolumen von bis zu 300 Millionen US-Dollar.