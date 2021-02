AstraZeneca-Impfstoff verhindert Übertragungen

Nach dem Hin und Her bezüglich der Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs bei älteren Personen können Forscher der University of Oxford nun mit vielversprechenden Daten aus Großbritannien, Brasilien und Südafrika aufwarten. So dürfte der Impfstoff nicht nur besser vor einer Corona-Infektion schützen als zuletzt befürchtet, sondern verringert auch die Übertragung von Corona-Viren deutlich.

Zwei Drittel nicht ansteckend

Den neuen Daten zufolge, die im Medizinjournal The Lancet publiziert wurden, waren 67 Prozent der geimpften Personen nicht ansteckend. Das suggerieren negative PCR-Tests, die bei Studienteilnehmern in regelmäßigem Abstand genommen wurden. Der Prozentsatz bezieht sich ausschließlich auf Personen, die erst eine Impfdosis bekommen haben. Der Wert könnte folglich nach Verabreichung der zweiten Dosis noch besser ausfallen.

Bis jetzt ist nicht geklärt, wie wirksam die Impfungen sind, um nicht nur den Ausbruch und einen schweren Verlauf der Krankheit zu verhindern, sondern auch die Übertragung des Virus. Epidemiologen bewerteten dieses Ergebnis als ausgesprochen vielversprechend, um die Pandemie nachhaltig eindämmen zu können.