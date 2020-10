"Aufregende Entdeckung am Mond": NASA-Ankündigung im Livestream

Fliegendes Teleskop

Vorab bekannt ist, dass die neue Entdeckung mit dem Teleskop "Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie" (Sofia) zusammenhängt. Sofia ist eine umgebaute Boeing 747SP, die mit einem 2,7 Meter großen Teleskop ausgestattet ist.

Damit fliegt die Maschine in der Stratosphäre, in etwa 13 Kilometern Höhe und somit über 99 Prozent des undurchsichtigen Wasserdampfs der Atmosphäre. Das Teleskop arbeitet mit Infrarotwellenlängen und kann so Phänomene aufnehmen, die mit sichtbarem Licht unmöglich erkennbar wären.