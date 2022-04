So könnt ihr den Start der ersten privaten Mission zur ISS verfolgen

Freitagabend um 17:17 Uhr (MESZ) startet mit Axiom-1 die erste private Mission zur Internationalen Raumstation ISS. Der Launch der Falcon-9-Rakete von SpaceX findet am Kennedy Space Center der NASA in Florida statt. An Bord der Crew-Dragon-Raumkapsel sind der ehemalige NASA-Astronaut Michael López-Alegría und die drei Unternehmer Larry Connor aus den USA, Mark Pathy aus Kanada und Eytan Stibbe aus Israel.