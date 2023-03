Quiz: Was wisst ihr über Biokraftstoff?

In unserem "fuzo explains..."-Quiz könnt ihr euer Wissen zu Biokraftstoffen testen.

Biokraftstoffe haben ein gutes Image: Sie sollen deutlich weniger CO2 in die Atmosphäre blasen und gelten als zentraler Faktor für einen klimafreundlichen Verkehr. Nur leider besteht dieses Image den Realitäts-Check nur selten. Laut Umweltorganisationen kann Biokraftstoff dem Klima sogar mehr schaden, als nutzen.

In der aktuellen Folge "fuzo explains..." haben wir uns angesehen, warum das so ist und erklären, was hinter dem vermeintlich klimafreundlichen Biokraftstoff steckt. Hier könnt ihr euer Wissen zu unserem Beitrag testen: