Warum Biokraftstoff dem Klima schadet

Glaubt man den Verfechtern des Biokraftstoffes, ist Sprit aus Mais, Raps und Zuckerrüben ein wesentlicher Faktor für den klimafreundlichen Verkehr der Zukunft. Biokraftstoffe sollen weniger Treibhausgase in die Atmosphäre blasen und damit erheblich zum Klimaschutz beitragen.

Doch leider trügt der klimaneutrale Schein: Laut einer Studie des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung (ifeu gGmbH) im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) schaden Biokraftstoffe dem Klima sogar mehr, als sie nützen. Vor dem Hintergrund der globalen Hungerkrise und dem Schaden fürs Klima fordern einige Umweltverbände sogar einen sofortigen Stopp für den Einsatz von Biosprit.

In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns den Biokraftstoff genauer angesehen und erklären, was die Treibstoffalternative so fragwürdig macht.