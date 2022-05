Boeings Raumschiff Starliner ist wieder auf der Erde gelandet

Das von Boeing im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelte "Starliner"-Raumschiff hat erstmals einen erfolgreichen Testflug zur Internationalen Raumstation ISS absolviert. Nach rund 4 Tagen an der ISS dockte das unbemannte Raumschiff am Mittwoch planmäßig wieder von der Raumstation ab und landete wenige Stunden später im US-Bundesstaat New Mexico.