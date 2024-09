Boeings Starliner macht komische Geräusche

Wilmore kontaktierte daraufhin Mission Control. Eine Aufnahme des Gesprächs wurde vom Meteorologen Rob Dale bereitgestellt . "Ich habe eine Frage zu Starliner", sagt der Astronaut. "Durch den Lautsprecher kommt ein komisches Geräusch. Ich weiß nicht, was es verursacht".

Wilmore äußert die Vermutung, die Verbindung zwischen ISS und Starliner könnte der Grund für die Geräusche sein. Er bittet die Bodenstation, sich die Geräusche anzuhören. Wilmore hält das Mikrofon vor die Lautsprecher und es ist eine Art sich wiederholendes Klopfen zu hören. "Es ist eine Art pulsierendes Geräusch, fast wie ein Sonarping", bestätigt Mission Control.

Ursache unbekannt

Die Ursache des Geräuschs ist noch nicht geklärt. Das NASA-Team zeigte sich während des Gesprächs aber nicht beunruhigt. Sie erklären, dem nachzugehen. Eine Möglichkeit ist, dass es sich um eine akustische Rückkopplung handelt. Das schreibt Ars Technica. Nach dem Andocken an die ISS schaltet der Starliner von einer Funk- auf eine Kabelverbindung um.

Warum das Geräusch erst jetzt auftaucht, obwohl der Starliner schon seit Anfang Juni an der Raumstation andockt, ist ebenfalls eine der offenen Fragen. Der Vorfall reiht sich in eine Vielzahl an Problemen mit der Kapsel. Neben einem Heliumleck gibt es auch Probleme mit den Triebwerken. Die NASA hatte bereits Befürchtungen geäußert, dass Starliner deshalb beim Abdocken die ISS beschädigen könnte.

