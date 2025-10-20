Brennendes Objekt, das in Wüste gefunden wurde, kam wohl aus dem All

20.10.2025

Ein mysteriöser Klumpen, der im Outback aufgetaucht ist, beschäftigt australische Behörden.

Bergleute entdeckten am Samstag einen brennenden Klumpen aus Metall und Kohlefaser auf einer Straße im australischen Outback. Sie fanden das Objekt in der Pilbara-Wüste so merkwürdig, dass sie gegen 14 Uhr den Notruf wählten. Daraufhin inspizierten es Behörden und die australische Space Agency genauer. Sie stellten fest, dass das Objekt wahrscheinlich aus dem All kommt. „Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Gegenstand aus Kohlefaser besteht und möglicherweise ein mit Verbundwerkstoff ummantelter Druckbehälter oder Raketentank ist. Das würde mit Luft- und Raumfahrtkomponenten übereinstimmen“, sagte ein Polizeisprecher zum australischen Guardian. ➤ Mehr lesen: Zertrümmerte Cockpit-Scheibe: Flugzeug wohl von Meteorit getroffen

Das Objekt in der Pilbara-Wüste . © Western Australia Police Force

Weitere Untersuchungen stehen noch an. Sie sollen klären, ob die Eigenschaften des Klumpens mit ähnlichen Objekten übereinstimmen, die durch die Atmosphäre wiedereingetreten sind. Möglicherweise von chinesischer Rakete „Es scheint die 4. Stufe einer Jielong-Rakete zu sein“, erklärte die Weltraumforscherin Alice Gorman dem Guardian. Das Teil könnte demnach von einer Rakete stammen, die am 25. September gestartet ist. Trotzdem hätte mit einem solchen Wiedereintritt keiner gerechnet. Sonst gibt es oft Vorhersagen, wonach ein Wiedereintritt unmittelbar bevorsteht. Auch ein Österreicher bezog zur Causa in Australien Stellung: Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA, wies auf das immer größer werdende Problem mit Weltraumschrott hin. Deshalb haben die ESA und andere die Zero-Debris-Charta ins Leben gerufen. „Die Unterzeichner dieser Charta versprechen bzw. verpflichten sich, die Raumsonde am Ende ihrer Lebensdauer aus der Umlaufbahn zu entfernen“, sagte er. „Dies erfordert einige technische Änderungen oder Modifikationen. Damit sollen solche unkontrollierten Wiedereintritte verhindert werden.“ ➤ Mehr lesen: Weltraumschrott: Das sind die 10 gefährlichsten Objekte im All

Das Objekt im Detail. © Western Australia Police Force