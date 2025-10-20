Zertrümmerte Cockpit-Scheibe: Flugzeug wohl von Meteorit getroffen

20.10.2025

Die Boeing 737 wurde auf Reiseflughöhe angeblich von einem Objekt getroffen. Möglicherweise war es ein Meteorit oder Weltraummüll.

Was genau auf dem Flug UA1093 von Denver nach Los Angeles passiert ist, ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Eines steht aber bereits fest: Es handelt sich um einen äußerst seltsamen Vorfall, der so wohl noch nie vorgekommen ist. Die Boeing 737 Max 8 befand sich auf Reiseflughöhe, ungefähr 45 Minuten nach dem Start, als es im Cockpit plötzlich einen lauten Knall gab. Die Windschutzscheibe wurde zertrümmert und Glassplitter wurden durch das Cockpit geschleudert. Wie auf Bildern zu sehen ist, erlitt einer der Piloten dadurch blutige Verletzungen am Arm. Ebenso zu sehen sind Glassplitter, die im Cockpit auf den Instrumenten verteilt sind. Die Crew leitete umgehend eine Notlandung am nächstgelegenen Flughafen ein. ➤ Mehr lesen: Lufthansa A340 landet so hart, dass sich der Rumpf verbiegt

Was ist die Ursache? Nachdem die Boeing sicher in Salt Lake City landen konnten, wurde das Ausmaß der Katastrophe sichtbar. Die Windschutzscheibe war komplett geborsten, der Rahmen der Scheibe war demoliert und auch der Bereich um die Scheibe wurde beschädigt. Über die Ursache der zertrümmerten Cockpit-Scheibe wird nun heftig diskutiert und ruft jede Menge Spekulationen auf den Plan. Dass ein Flugzeug in niederen Höhen etwa von Vögeln getroffen wird, kommt regelmäßig vor. In einer Höhe von rund 11 Kilometern (36.000 Fuß) fällt dieser Erklärungsansatz allerdings aus. Außerdem sehen die Schäden nach einem Birdstrike ganz anders aus. Auch eine Materialermüdung oder Konstruktionsfehler deckt sich nicht mit den Bildern des Schadens. Vielmehr sieht es danach aus, als wäre die Passagiermaschine von einem Objekt getroffen worden. ➤ Mehr lesen: Triebwerk explodiert: Airbus der Swiss muss Start abbrechen

Meteorit oder Weltraummüll? Auf Reiseflughöhe kommen nicht viele Objekte in Frage, die sich in derart großen Höhen befinden. Es könnte also möglicherweise der erste dokumentierte Fall sein, bei dem ein Flugzeug von einem Meteoriten oder herabfallendem Weltraummüll getroffen wurde. Bestätigt wurde dies zwar bislang nicht, erste Schlüsse legen eine solche Ursache aber nahe. Airlive berichtet, dass einer der Piloten erklärt habe, dass das Flugzeug von einem fallenden Objekt getroffen wurde. Er soll im letzten Moment gesehen haben, dass es zu einer Kollision mit einem Objekt kommt. ➤ Mehr lesen: Passagiermaschine erstarrt und schwebt bewegungslos in der Luft