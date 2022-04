Der Mensch im Fokus der Medizin und darüber hinaus

Schon seit den 1950er-Jahren erforscht Bristol Myers Squibb (BMS) neue Therapien gegen Krebs und zählt damit zu den Pionieren der onkologischen Forschung. 1967 schließlich entwickelten Forscher*innen das erste Krebsmedikament aus dem Hause Squibb. In den folgenden Jahrzehnten ging die Forschung weiter – zunächst in den Laboren, dann in klinischen Studien.

BMS selbst rief die Initiative „Because there is more to do“ ins Leben, um mit Stakeholdern aus dem Gesundheitssystem und Betroffenen aufzuzeigen, welchen Beitrag die Pharmaindustrie über die Bereitstellung von Medikamenten hinaus leisten kann: „Wir haben noch viel vor – in der Forschung, der Entwicklung innovativer Therapien, aber auch als verantwortungsvoller Teil der Gesellschaft. Es gibt noch mehr zu tun, denn unser Anspruch kann nur sein, Krebs eines Tages zu besiegen“ so Eveline Trachsel abschließend.