China will 2033 die ersten Menschen zum Mars schicken

China hat vor eine permanente Basis am Mars zu errichten und Rohstoffe abzubauen.

Erst dieses Jahr hat China einen Rover auf den Mars gelandet. Jetzt gibt es schon einen Zeitplan um Menschen zu dem Roten Planeten zu bringen.

Wenn es nach China geht, wird 2033 der erste bemannte Flug zum Mars starten, berichtet Reuters. Dies sagte Wang Xiaojun, der Chef von Chinas größtem Raketenhersteller, bei einer russischen Weltraum-Konferenz.

Roboter sollen die Vorarbeit für die Marsbewohner leisten

Nach dem ersten Flug im Jahr 2033 soll es regelmäßige Flüge geben. Geplant sind Starts im Jahr 2035, 2037, 2041 und darüber hinaus. Die Zeitspannen ergeben sich aus der Position zwischen Erde und Mars. In diesen Jahren sind sie am günstigsten für einen Flug.

Der Plan ist eine Basis am Mars zu errichten, die dauerhaft bewohnt ist. Um das zu bewerkstelligen, sollen auch Rohstoffe am Mars abgebaut werden, um daraus etwa Sauerstoff und Energie zu gewinnen.

Bevor das bemannte Mars-Programm beginnt, will China weitere Rover und andere Roboter zum Mars schicken. Diese sollen einen geeigneten Ort für die Basis finden und Systeme zum Abbau von Ressourcen errichten.

Elon Musk will schon 2026 Menschen zum Mars bringen

Die Zeitpläne werden von Weltraumforscher*innen als „vorsichtig optimistisch“ eingestuft. Zumindest sei der Zeitplan realistischer, als der von Elon Musk. Wenn es nach dem Milliardär geht, werden schon 2026 die ersten Menschen an Bord einer SpaceX-Rakete zum Mars fliegen.

Auch diese sollen den Grundstein für eine permanente Siedlung legen und Maschinen errichten, mit denen Sauerstoff aus den Rohstoffen am Mars gewonnen werden kann. Mit ständig weiteren Flügen könnte in Musks Vision bis 2050 eine Stadt am Mars entstehen, die groß genug für eine Million Menschen ist.