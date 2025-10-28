China will mit „Unterwassergeistern“ die Tiefsee überwachen
Scheinbar passend zu Halloween hat ein Forschungsteam der Northwestern Polytechnical University in China kürzlich den „Unterwassergeist“ präsentiert. Dabei handelt es sich um einen transparenten, bionischen Roboter in Form einer Qualle.
Die neuartige Drohne ist laut ihren Erfindern unter Wasser kaum von echten Quallen zu unterscheiden. Damit kann sie praktisch unsichtbar Überwachungsaufgaben übernehmen, heißt es bei der South China Morning Post (SCMP).
Antriebssystem von Quallen nachgeahmt
Der Unterwasser-Roboter hat einen Durchmesser von 12 Zentimetern und wiegt nur 56 Gramm, also etwa so viel wie ein Hühnerei. Er ist aus einem eigens entwickelten, transparenten Hydrogel-Elektrodenmaterial gefertigt, das das natürliche Antriebssystem einer Qualle nachahmt.
Mit seinen nur 28,5 Milliwatt – das ist etwa so viel wie eine einzelne Standby-LED – erzeugt der Unterwassergeist kaum physikalische oder akustische Störungen im Wasser. Das ermöglicht langfristigen verdeckten Einsatz.
Kamera und KI-Chip
Die Unterwasserdrohne ist mit einer Mini-Kamera und einem KI-Chip ausgestattet. Sie kann dadurch stabil im Wasser schweben und bestimmte Ziele präzise identifizieren.
Laut dem leitenden Forscher Tao Kai hat der Unterwassergeist durch seinen geringen Stromverbrauch, die geringe Geräuschentwicklung und die biomimetischen Eigenschaften einzigartige Vorteile. Er eigne sich besonders gut für die verdeckte Überwachung der Tiefsee, Beobachtungen in ökologisch sensiblen Gebieten und die Inspektion von Unterwasseranlagen, wird er in der SCMP nach Science and Technology Daily zitiert.
