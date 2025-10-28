China will mit „Unterwassergeistern“ die Tiefsee überwachen

28.10.2025

Die Unterwasserroboter sind mit ihrem regenschirmartigen Körper und Tentakeln von Quallen inspiriert.

Scheinbar passend zu Halloween hat ein Forschungsteam der Northwestern Polytechnical University in China kürzlich den „Unterwassergeist“ präsentiert. Dabei handelt es sich um einen transparenten, bionischen Roboter in Form einer Qualle. Die neuartige Drohne ist laut ihren Erfindern unter Wasser kaum von echten Quallen zu unterscheiden. Damit kann sie praktisch unsichtbar Überwachungsaufgaben übernehmen, heißt es bei der South China Morning Post (SCMP).

Der Roboter sieht aus wie eine Qualle. © Northwestern Polytechnical University

Antriebssystem von Quallen nachgeahmt Der Unterwasser-Roboter hat einen Durchmesser von 12 Zentimetern und wiegt nur 56 Gramm, also etwa so viel wie ein Hühnerei. Er ist aus einem eigens entwickelten, transparenten Hydrogel-Elektrodenmaterial gefertigt, das das natürliche Antriebssystem einer Qualle nachahmt. Mit seinen nur 28,5 Milliwatt – das ist etwa so viel wie eine einzelne Standby-LED – erzeugt der Unterwassergeist kaum physikalische oder akustische Störungen im Wasser. Das ermöglicht langfristigen verdeckten Einsatz.

Grafik der Unterwasserdrohne © Northwestern Polytechnical University