Neues Radar: Chinesische U-Boote könnten jetzt Flugzeuge erkennen

Chinesische Forscher sollen einen neuartigen Unterwassersensor entwickelt haben, der Flugzeuge aus 20 Kilometern Entfernung erkennen kann. Der Prototyp wird am Meeresboden platziert und kann von dort aus Flugzeuge orten und verfolgen.

Laut einem Bericht der South China Morning Post kann das neue Radar, das aus einem eigens entwickelten Akustiksensor-Array besteht, Flugzeuge in bis zu 5.000 Metern Höhe erkennen und verfolgen, wie Tests gezeigt haben. U-Boote, die mit diesem neuen Radar ausgestattet werden, könnten in Tiefen von bis zu 1.000 Metern operieren. Damit würden Chinas U-Boote mit neuen Fähigkeiten ausgestattet werden.

U-Boote als Flugzeugjäger

Modernste Abwehrflugzeuge verfügen derzeit häufig über Sensoren, mit denen sie U-Boote unter Wasser verfolgen und diese dann mit Torpedos oder Wasserbomben angreifen können. Mit dem neuen Radarsystem könnten die U-Boote den Spieß jedoch umdrehen und die Flugzeuge angreifen, sobald sie deren ungefähre Koordinaten erfasst haben – beispielsweise, indem sie Raketen auf die Flugzeuge abfeuern.

Schallwellen unter Wasser

Bisher galt die Entwicklung von Akustiksensoren, die unter Wasser Schallwellen zuverlässig erkennen und auswerten können, als nahezu unmöglich. Schall wird im Wasser oft stark verzerrt, nur ein kleiner Teil der Schallwellen dringt überhaupt durch das Wasser und wird nicht von der Oberfläche zurück in die Atmosphäre reflektiert.

Laut South China Morning Post sollen chinesische Forscher dieses Problem nun aber gelöst haben, indem sie eine bislang übersehene Eigenschaft von Schallwellen unter Wasser nutzten.

Nachdem die Forscher lange Zeit mit fehlerhaften Signalen zu kämpfen hatten, gelang es ihnen schließlich, mit einigen Verfeinerungen das Problem zu lösen: Bei einem Test konnte das Radar Flugzeuge erkennen, die sich aus einer Entfernung von 17 Kilometern dem Radar näherten. Das System konnte die Position des Flugzeugs innerhalb weniger Sekunden auf weniger als einen Kilometer genau bestimmen.

Geringe Höhe, flache Gewässer

Die Chinesen wären damit momentan nur in der Lage, Flugzeuge zu erkennen, die in geringer Höhe fliegen, wenn das neue Radar in flachen Gewässern eingesetzt wird. Ein Einsatz in tieferen Gewässern oder die Erkennung von Flugzeugen, die in größeren Höhen fliegen, ist jedoch laut den chinesischen Forschern derzeit noch nicht möglich.

Die Reichweite des Radars, die mit recht begrenzt ist, und die Unfähigkeit, Flugzeuge direkt über dem Sensor zu erkennen, zählen zu den größten Schwachstellen der Technologie. Aus diesem Grund arbeiten die Forscher daran, diese Probleme zu lösen.

Ihre Ergebnisse wurden in der chinesischen Fachzeitschrift Acta Acustica veröffentlicht. Wie weit die Entwicklung mittlerweile tatsächlich fortgeschritten ist, lässt sich jedoch nicht genau sagen, da das Radar-Projekt vor der Veröffentlichung der Studie streng geheim gehalten wurde.