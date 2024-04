China: Hyperschall-Forschung macht Hochgeschwindigkeitszüge sicherer

Eine Gruppe an Forscher*innen in China, die an der Entwicklung von Hyperschallwaffen beteiligt sind, haben eine neue Art mechanischen Sensor entwickelt. Jener könnte künftig die Sicherheit des Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes des Landes – dem längsten und schnellsten der Welt – erhöhen.

➤ Mehr lesen: China findet Überraschendes bei Hyperschall-Abwehr mit Laser

Von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit ist es, möglichst zuverlässig Verformungen von Rädern oder Gleisen zu erkennen und darauf zu reagieren. Genau dafür haben die Wissenschaftler*innen eine neue Art von Sensor entwickelt. Das ringförmige Gerät ist nur so dünn wie ein Blatt Papier und wird an die Radwand der Züge geklebt.

Beschaffenheit der Gleise

Der Sensor kann die Beschaffenheit der Räder sowie der Gleise in bislang nie dagewesener Präzision analysieren, wie es in einem Bericht der South China Morning Post (SCMP) heißt. Dadurch können Gefahren lokalisiert und ausgemerzt werden.

China will kommendes Jahr neue Züge für sein Hochgeschwindigkeitsnetz in Betrieb nehmen, die bis zu 400 km/h schnell fahren können. Die Wissenschaftler*innen unterstreichen die zunehmende Bedeutung fortgeschrittener Sensorik für den Betrieb dieser Züge.

➤ Mehr lesen: China baut Hyperschall-Generator für Railguns und Laser