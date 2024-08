China bringt neue Ordnung in Satelliten-Megakonstellationen

China hat gerade die ersten Satelliten seines Qianfan-Netzwerkes in den Orbit gebracht. Der Starlink-Konkurrent , der übersetzt "Tausend Segel" bedeutet, soll Internetverbindungen auf der ganzen Welt ermöglichen. Leider ist die Trägerrakete nach erfolgreichem Aussetzen der Satelliten in viele kleine Teile zerbrochen . Eine neue Studie chinesischer Forscherinnen und Forscher zeigt nun, wie große Satellitenkonstellationen künftig optimal rund um den Globus aufgeteilt werden könnten.

Satelliten, die von anderen Satelliten umkreist werden

Wie Space Daily berichtet, hat das Beijing Institute of Technology eine Studie im Fachjournal Space: Science & Technology veröffentlicht, in der ein neues Design für Megakonstellationen geschildert wird. Darin werden Satelliten in 2 Gruppen eingeteilt: Basis-Satelliten und Begleit-Satelliten. Die Basis-Satelliten werden im niedrigen Erdorbit (LEO) auf Umlaufbahnen um die Erde positioniert. Die Begleit-Satelliten werden in elliptischen Bahnen um jeweils einen Basis-Satelliten angeordnet.

➤ Mehr lesen: China hat ein geheimnisvolles Objekt im Orbit ausgesetzt