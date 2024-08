Chinesische Rakete wird zu Mega-Müllhaufen im All

Starlink ist das größte Satelliten-Netzwerk und besteht aus 6.281 Satelliten, die sich allesamt im niedrigen Erdorbit befindet. China möchte auch ein solches Netzwerk haben, das die Erde mit Internet aus dem All versorgt. Und so sind vor einigen Tagen die ersten 18 chinesischen Internet-Satelliten in den Orbit gebracht worden.

Als Trägerrakete für den ersten Teil des Qianfan-Netzwerkes - was "Thousand Sails" oder "Tausend Segel" bedeutet - diente eine Long March 6A. Der Raketenstart sowie das Aussetzen haben wunderbar geklappt. Doch kurz danach ist die Rakete auseinandergebrochen.

