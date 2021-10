Chinas neuer Quantencomputer bricht alle Rekorde

Er sei eine verbesserte Version einer früheren Maschine und soll mit 66 Qubits 10 Millionen mal schneller als der Quantencomputer Sycamore von Google sein. Enthüllt wurde dieser Durchbruch in einem Interview mit dem Forschungsteam, das am vergangenen Dienstag im chinesischen Staatsfernsehen CCTV ausgestrahlt wurde.

Starke Leistung aber viele Fehler

Die Eigenschaften dieser neuen Maschinen deuten auf eine Revolution der Technik hin, werden aber nicht so bald auf den Markt kommen. Aktuellen Angaben nach, können beide Rechner nur in Reinräumen und nur für sehr spezielle Aufgaben eingesetzt werden. Selbst bei besonderer Sorgfalt arbeiten sie noch nicht fehlerfrei. „Im nächsten Schritt hoffen wir, mit 4 bis 5 Jahren harter Arbeit eine Quantenfehlerkorrektur zu erreichen“, sagt Professor Pan von der University of Science and Technology of China.

Zukunftsprägende Rechner

Die Schaltkreise von Zuchongzhi 2 müssen auf sehr niedrige Temperaturen gekühlt werden, um eine optimale Leistung für eine komplexe Aufgabe namens Random Walk zu ermöglichen. Zu den Anwendungen dieser Aufgabe gehören die Berechnungen von Genmutationen, die Vorhersage von Aktienkursen, Luftströmungen im Hyperschallflug und die Bildung neuartiger Materialien.