China plant still und heimlich gigantisches Teleskop

Das Teleskop könnte bereits im Jahr 2030 in Betrieb genommen werden.

China arbeitet an einem neuem Teleskop. Es könnte das bisher größte der Erde sein. Umso verwunderter sind Astronominnen und Astronomen, dass das Land seine Pläne nicht mit der Öffentlichkeit teilt.

Denn bisher erwähnte das Land das Teleskop nur flüchtig. Das optische Teleskop (Large Optical Telescope - LOT) mit 14,5 Meter Spiegeldurchmesser soll auf dem tibetischen Plateau aufgebaut werden.

Das Teleskop

Genauer gesagt soll das Teleskop auf dem Saishteng, einem 4.500 Meter hohen Gipfel, östlich der Stadt Lenghu stehen. Das Gebiet gilt als sehr trocken und ist kaum von Lichtverschmutzung betroffen.

Ein chinesischer Astronom, der anonym bleiben möchte, sagt gegenüber Science, dass die Nationalen Astronomischen Observatorien Chinas (NAOC) das Teleskop bereits im Jahr 2030 in Betrieb nehmen wollen. Bekannt ist außerdem, dass die NAOC im November 2024 einem Unternehmer der Chinesischen Akademien der Wissenschaften (CAS) einen Auftrag in Höhe von 19,4 Millionen Euro (159 Millionen Yuan) für den Bau einer LOT-Kuppel in Lenghu gab. Fast alle weiteren Informationen werden jedoch unter Verschluss gehalten.

Weitere Teleskop-Projekte Chinas

Schon im Jahr 2023 gaben die NAOC bekannt, dass mindestens 244 Millionen Euro (2 Milliarden Yuan) in 9 Teleskop-Projekte in Lenghu investiert werden sollen. Bei dem ersten Projekt handelte es sich um ein Wide Field Survey Teleskop, das 2,5-Meter groß ist und zur Beobachtung von Supernovä oder erdnahen Asteroiden verwendet werden soll. 2023 wurde es in Betrieb genommen.

Der Bau eines weiteren Projekts hat bereits begonnen. Ein 6,5-Meter großes Teleskop soll Informationen zu dunkler Energie, extrasolaren Planeten oder Gravitationswellen liefern.

Projekte Europas

Ein 39 Meter langes (Extremely Large Telescope - ELT) wird unterdessen von der Europäischen Südsternwarte (European Southern Observatory -ESO) in Chile gebaut. Dieses ELT soll Bilder von erdähnlichen Welten um andere Sterne machen und nach Anzeichen von Leben in der Atmosphäre suchen.

Ursprünglich sollte das 1,3 Milliarden Euro teure Megateleskop 2018 fertiggestellt werden. Es wird nun erwartet, dass es aufgrund von Verzögerungen erst 2029 fertig sein wird. Dann wird es aber das größte optische Teleskop der Welt sein.

Weitere bekannt gewordene Details über Chinas LOT

Wird das LOT früher fertig als Europas ELT, könnte das LOT für kurze Zeit das größte Teleskop sein. Laut Science gibt es aber Hinweise, dass es sich beim LOT ebenfalls um eine Mehrzweckeinrichtung handeln wird.

Bestellungen auf der Website des NAOC zeigen darüber hinaus, dass LOT über einen abbildenden Spektrographen verfügen wird, der Bilder aufnehmen und Licht in Spektren aufspalten kann. Diese geben dann Aufschluss über die Zusammensetzung und Bewegung von Planeten und Sternen.