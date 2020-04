Corona: Bereits 79 Impfungen und 155 Medikamente in Entwicklung

Bei der Vielzahl an Medikamenten und Impfstoffen, an denen zur Bekämpfung des Coronavirus geforscht wird, kann man leicht den Überblick verlieren. Das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) hat sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium die Mühe gemacht und sämtliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für eine erfolgreiche Corona-Behandlung und Impfung erhoben.

Alle Wirkstoffe auf einen Blick

Die nun publizierte Zahl ist erstaunlich. Weltweit befinden sich mittlerweile bereits 155 Medikamente und 79 Impfstoffe in Entwicklung. Die Übersicht, die als über 100 Seiten starkes PDF im Internet abrufbar ist, soll Verantwortungsträgern dabei helfen, evidenzbasiert die vielversprechendsten Medikamente und Impfstoffe auszuwählen.

Weniger überrascht ist allerdings ein anderes Fazit. Denn während die meisten der in Entwicklung befindlichen Corona-Medikamente bereits eine Zulassung für andere Infektionen haben und folglich relativ schnell zum Einsatz kommen könnten, sei keiner der Impfstoffkandidaten bisher über das Entwicklungsstadium gelangt. Zuletzt warnte gar ein WHO-Forscher, die erfolgreiche Entwicklung eines Impfstoffs sei keinesfalls garantiert.