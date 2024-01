Curiosity entdeckt Star-Trek-Symbol am Mars

Das, was der Mars-Rover hier fotografiert hat, dürfte Star-Trek-Fans freuen.

Seit mittlerweile 12 Jahren liefert uns der Mars-Rover Curiosity regelmäßig Aufnahmen des Roten Planeten. Das, was auf diesem aktuellen Foto zu sehen ist, dürfte so manche Star-Trek-Fans zweimal hinsehen lassen. Denn die Form des Steines auf dem Foto erinnert sehr stark an den Communicator-Anstecker bzw. dem Starfleet-Insignia aus der populären Serie.

Aufgefallen ist das dem Amateur-Astronomen Stuart Atkinson, der davon auf X berichtete. Er postete ein zweites Foto, so er auf den speziell geformten Stein hinzoomte.