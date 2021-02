Dem Messenger keinen Kontakt zuviel verraten

Wenn man eine neue Messenger-App auf dem Smartphone installiert - etwa WhatsApp oder Signal -, wird man üblicherweise aufgefordert, der App Zugriff auf das eigene Adressbuch zu gewähren. Das geschieht, damit der Anbieter das Adressbuch mit seiner eigenen Nutzerdatenbank abgleichen kann.

Der Nutzer profitiert davon, indem die App sofort anzeigt, welche der eigenen Bekannten man damit kontaktieren kann. Problematisch ist nur, dass der Anbieter nun sämtliche Adressbucheinträge besitzt, also auch die Namen und Telefonnummern jener Personen, die den Messenger nicht nutzen. Was mit diesen Daten geschieht, ist oft völlig unklar. Es liegt jedenfalls nicht mehr in der Hand des Nutzers.

Sicherheit vor Vertrauen

Ein neues Verfahren namens "ContactGuard", das von der TU Graz gemeinsam mit der TU Darmstadt entwickelt wurde, soll hier Abhilfe schaffen. Es lässt weiterhin zu, dass verfügbare Kontakte sofort in der Messenger-App auftauchen, der Anbieter erhält aber nur die Daten jener Personen, die in seiner Nutzerdatenbank auftauchen. Der Rest des Adressbuchs bleibt ihm verborgen.

Normalerweise wird das eigene Adressbuch für den Kontaktabgleich vollständig an den Anbieter des Messenger-Dienstes übertragen. Bei ContactGuard bleibt es am Smartphone. Stattdessen wird die Nutzerdatenbank des Anbieters in verschlüsselter Form auf das Smartphone geladen. Das Adressbuch wird ebenfalls verschlüsselt.

Dann wird die Schnittmenge der Kontakte mittels kryptografischer Berechnungen ermittelt. "Dass man mit verschlüsselten Daten rechnen kann, ist eine relativ neue Sache", erklärt Cybersicherheitsexperte Christian Rechberger von der TU Graz. Für den Schutz der eigenen Privatsphäre könnte sie eine bedeutende Verbesserung bringen.

Selbst Signal

"Bisher gab es noch keine zufriedenstellenden Lösungen für ein Kontaktermittlungsverfahren mobiler Messenger-Dienste. Alle bisherigen Möglichkeiten sind entweder komplett unsicher oder bieten zumindest keinen nennenswerten Schutz", sagt Rechberger. Selbst Dienste wie Signal, denen der Schutz der Privatsphäre eigentlich ein großes Anliegen ist, übertragen die Adressbücher ihrer neuen Nutzer zum Kontaktabgleich auf ihre Server. Darauf, dass die nicht übereinstimmenden Kontakte danach gelöscht werden, können Nutzer nur vertrauen.

"Signal ist unter den problematischen Fällen noch der beste", sagt Rechberger. "Bei unserer Lösung muss man aber niemandem mehr vertrauen." ContactGuard ist ein quelloffenes Programm, somit kann jeder Experte seine Zuverlässigkeit überprüfen.