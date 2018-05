"Ein Roboterauto kann nicht wie deine alte Oma fahren"

In Wien fanden zuletzt zwei große Veranstaltungen im Zeichen der Verkehrsforschung statt, der Fachkongress Transport Research Arena (TRA2018) und das Event "DC Mobility" im Start-up-Zentrum weXelerate. Autonomes Fahren war bei beiden ein großes Thema. Im Rahmen von "DC Mobility" sprach unter anderem Lior Sethon, der Deputy General Manager der Aftermarket Division von Mobileye. Das israelische Unternehmen gilt als führender Player bei Kameratechnik für selbstfahrende Autos. US-Chipgigant Intel hat sich die Firma 2017 um 15,3 Milliarden Dollar einverleibt und all seine Mobilitätsaktivitäten an die neue Tochter ausgelagert.

Chaotischer Verkehr

Mobileye verfolgt bei der Entwicklung seiner Technologie ein großes langfristiges Ziel. Die Anzahl an Verkehrsunfällen auf der Welt soll auf Null reduziert werden. Um dahin zu kommen, müsse man autonomen Fahrzeugen allerdings zunächst beibringen, sich optimal in den Straßenverkehr einzufügen und in vielen Belangen "wie ein Mensch zu fahren", meint Sethon. Das sei eine enorm schwierige Aufgabe. Zur Untermauerung dieser Feststellung zeigt Sethon bei seinem Vortrag im weXelerate ein Video, das den chaotischen Verkehr rund um den Triumphbogen in Paris zeigt (ungefähr so wie dieses). "Bereits das Einordnen auf einer anderen Fahrspur ist eine große Herausforderung. Mobileye hat seine Technologie so weiterentwickelt, dass eine Erfolgsrate von 99,95 Prozent erzielt wird."