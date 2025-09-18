Deutschlands neuer Eisbrecher Polarstern fährt mit Methanol

Der Polarstern ist ein Schiff, das seit über 40 Jahren für die Forschung in der Arktis und Antarktis eingesetzt wird. Nun bekommt es einen Nachfolger.

Der Forschungseisbrecher namens “Polarstern” des Alfred-Wegener-Instituts (awi) in Deutschland bekommt eine neue Antriebseinheit. Sie besteht aus mehreren Komponenten, die nicht “von der Stange” stammen, sondern maßgefertigt sind.

Außerdem soll es dadurch möglich seub, sich besonders geräusch- und emissionsarm in den Polargebieten fortzubewegen. Das liegt auch daran, dass die Maschinen grünes Methanol verbrennen können, teilt das awi mit.

Das Flaggschiff der Forschung

Der Polarstern ist ein Schiff, das seit über 40 Jahren für die Forschung in der Arktis und Antarktis eingesetzt wird. Nun bekommt es einen Nachfolger, der das Flaggschiff der deutschen Meeres-, Klima- und Polarforschung werden soll.

Der Polarstern 2 ist ein Schiff, das für die Eisklasse PC2 gebaut wurde. Das bedeutet, dass das Schiff ganzjährig bei mittlerem mehrjährigen Eis eingesetzt wird. Viele der eingesetzten Komponenten bei der neuen Antriebseinheit seien Marktneuheiten. Damit möchte man neue Standards in der Forschungsschifffahrt setzen.

Der Antrieb

Die gesamte Antriebseinheit besteht aus Ruderpropellern, Motoren und einer Abgasnachbehandlungsanlage. Angetrieben wird das Schiff durch 2 Azimut-Antriebe, die häufig als drehbare Propellergondeln bezeichnet werden. Es soll sich dabei um die größten mechanischen Einheiten ihrer Art handeln.