E-Auto in 6 Minuten laden: Neue Technologie aus Südkorea

Das Aufladen von E-Autos gilt derzeit noch als eine der größten Schwachstellen der Elektromobilität. Einerseits mangelt es so manches Mal an verfügbaren Schnellladestationen, andererseits ist die Bezeichnung "schnell" ziemlich relativ. Denn für eine Vollladung sollte man mindestens 30 Minuten, meist sogar deutlich länger einplanen.

Das ist auch ein Grund, warum derzeit so viel in diesem Bereich geforscht wird. Zahlreiche Ansätze versprechen stark reduzierte Ladezeiten, höhere Kapazitäten und robustere Batterien.

Neues Anodenmaterial

Ein Forschungsansatz, der an der südkoreanischen Pohang Universität entwickelte wurde, will nun mit einem neuen Anodenmaterial einen Meilenstein in der Akku-Forschung erreicht haben. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Advanced Functional Materials veröffentlicht.