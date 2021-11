Elon Musks Dogecoin-finanzierte Mission soll 2022 Mond erreichen

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat sich mit den Blockchain-Firmen Unizen und ZenX verpartnert, um seine Dogecoin-finanzierte Mission Anfang nächsten Jahres zu launchen. DOGE-1 soll überhaupt die erste Mondmission sein, die durch Kryptowährung finanziert wird.

Die beiden Partnerunternehmen sollen den 40 Kilogramm schweren Kleinsatelliten DOGE-1 CubeSat mitentwickeln, welcher in eine stabile Mondumlaufbahn befördert und mithilfe von Kameras und Sensoren Weltraumdaten sammeln soll. Ausgewertet werden die Daten durch das Unternehmen Geometric Energy Corporation (GEC).

CubeSat soll über 400.000 Kilometer zurücklegen

Der CubeSat soll Kryptowährungen einen neuen Anwendungsfall liefern, wie Cointelegraph berichtet.

Über 1.600 CubeSats wurden bereits in den unteren Erdorbit gestartet. Dabei wurden sie in Orbits zwischen 150 und 2.000 Kilometer Höhe ausgesetzt. DOGE-1 soll auf dem Weg zum Erdtrabanten hingegen mehr als 400.000 Kilometer zurücklegen und könnte den Firmen zufolge somit der erste CubeSat in der Geschichte sein, der den Mond erreicht.

Im Mai hat Musk auf Twitter bereits den Dogecoin-Song "To the Moon" geteilt.