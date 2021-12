Vier Jahre Energiegemeinschaft: Wien Energie zieht Bilanz

Der Wiener Stromversorger hat aus dem Pilotprojekt viel gelernt. Die Erkenntnisse daraus werden nun am Markt umgesetzt.

Wie die Energiegemeinschaft funktioniert

Die Photovoltaikanlagen im Viertel Zwei produzieren für die Bewohner*innen insgesamt 100 KWp (Kilowattpeak). Allen Teilnehmer*innen der Energiegemeinschaft ist 1 kW zugeordnet. Was sie damit machen, ob sie den Strom selbst verbrauchen, die nicht verbrauchte Energie an andere Teilnehmer*innen weiterverkaufen oder an der Strombörse handeln, können die Bewohner*innen selbst entscheiden.

"Dafür wurden unter anderem zahlreiche Tarife getestet, eine Blockchain-Infrastruktur installiert und ein eigener digitaler Marktplatz für Stromhandel eingeführt und die Bewohner*innen am Weg zu Energiegemeinschaft begleitet", erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung im Gespräch mit der futurezone.