NASA entdeckt erdähnlichen Exoplaneten in habitabler Zone

Das NASA-Weltraumteleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) hat einen neuen erdähnlichen Planeten entdeckt. TOI-700 e liegt innerhalb der habitablen Zone seines Sterns und ist damit ein vielversprechender Kandidat für mögliches Leben.

Positiv dazu trägt der Umstand bei, dass in dieser Gegend Temperaturen vorherrschen, die flüssiges Wasser auf der Oberfläche ermöglichen. Also nicht so kalt, dass es nur Eis ist, aber auch nicht zu warm, damit es verdampft.

Bekannt gegeben wurde die Entdeckung beim Meeting der American Astronomical Society in Seattle. Es ist bereits der zweite Planet in der habitablen Zone um den Stern TOI-700 nach TOI-700 d, der 2020 entdeckt wurde. TOI-700 b und c befinden sich in der nicht habitablen Zone.

Stern und Planeten verdanken ihre Namen dem Weltraumteleskop. TOI steht für TESS Object of Interest. Einen „a“-Planeten gibt es in derartigen Systemen nicht, dieser Buchstabe ist für den Stern selbst reserviert.