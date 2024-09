Rätselhafte Donut-Struktur bremst seismische Wellen in der Erde aus

Hohe Silizium- und Sauerstoff-Konzentration

Der äußere Kern besteht hauptsächlich aus flüssigem Eisen und Nickel. Laut den Forscher deutet ihre Entdeckung darauf hin, dass sich in der Region eine hohe Konzentration leichter chemischer Elemente wie Silizium und Sauerstoff befindet. Sie dürften die seismischen Wellen ausbremsen.

Wie Tkalčić in einem Beitrag bei The Conversation erklärt, dürften diese chemischen Elemente aus dem inneren Kern stammen. Dass sie sich am Äquator konzentrieren, könnte daran liegen, dass dort mehr Hitze vom äußeren Kern an den Erdmantel abgegeben wird.

