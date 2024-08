NASA-Forscher entdecken drittes Energiefeld der Erde

„Irgendwas muss diese Teilchen aus der Atmosphäre schleudern“, sagt Studienleiter Glyn Collinson vom NASA Goddard Space Flight Center in einem Statement . Die Theorie beschrieb dieses „irgendwas“ als ein schwaches Feld , das in 250 km Höhe über die gesamte Erde erstreckt.

Die Forscher konnten damals beobachten, dass an den Polen Teilchen mit Überschallgeschwindigkeit ins All geschleudert werden. Ungewöhnlich daran ist, dass die Teilchen kalt sind und keine Anzeichen darauf zeigen, dass sie zuvor erhitzt wurden. Das schließt aus, dass sie von der Sonne erhitzt werden, einfach verdampften.

Dort zerfallen die Atome in der Erdatmosphäre in negativ geladene Elektronen und positiv geladenen Ionen. Elektronen sind so leicht, dass schon die kleinste Energie ausreicht, um sie ins All zu schießen. Ionen sind hingegen 1.836-mal schwerer und sinken eher Richtung Erde. Würde nur die Schwerkraft auf diese Teilchen wirken, würden sie sich mit der Zeit trennen.

Wie ein winziger Hund an der Leine

Ihre unterschiedliche Ladung sorgt aber dafür, dass ein ambipolares elektrisches Feld entsteht, dass sie zusammenhält und damit die Schwerkraft zumindest teilweise kontert. „Ambipolar“ deshalb, weil es in 2 Richtungen wirkt. Während die Ionen die Elektronen Richtung Erde ziehen, versuchen die Elektronen gleichzeitig mit ihnen ins All zu entkommen. Die NASA vergleicht die Elektronen mit einem winzigen angeleinten Hund, der versucht seinem Besitzer zu entkommen.