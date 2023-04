Jupitersonde JUICE hat Probleme

Die 16 Meter lange Radarantenne steckt fest. Sie ist erst zu einem Drittel entfaltet. Sollte sie nicht einsatzfähig gemacht werden können, wäre das ein herber Verlust für die JUICE-Mission.

RIME ist zwar nur eines von 10 Instrumenten, dafür aber das, wovon sich Forscher*innen besonders viele Erkenntnisse erhoffen. Sie soll die Eisoberfläche der Eismonde von Jupiter durchdringen können. So kann man Strukturen in bis zu 9 Kilometern Tiefe untersuchen. Beim Jupitermond Europa will man so etwa herausfinden, wie dick die Eishülle ist und ob sich darunter tatsächlich ein Ozean aus flüssigem Wasser befindet, wie derzeit vermutet wird. In diesem Wasser könnte es möglicherweise lebensfreundliche Bedingungen geben.

Freischütteln der Antenne

Die ESA hat ein Bild einer Außenkamera von JUICE veröffentlicht, welches am 15. April, also kur nach dem Start, entstanden ist. Darauf ist die nicht ausgefahrene Antenne zu sehen.