Ewigkeitschemikalien sind zum Glück doch nicht für die Ewigkeit

Besonders hitze- und wasserbeständige Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) stecken in vielen Produkten, von Feuerlöschern über Bratpfannen und anderes Kochgeschirr bis hin zu Kleidung. In natürlicher Umgebung zersetzen sie sich nicht, weshalb sie auch "Ewigkeitschemikalien" genannt werden. Sie haben sich rasant rund um den ganzen Planeten verbreitet und sind heute überall zu finden, selbst im arktischen Eis oder im menschlichen Körper. So "ewig" vorhanden müssen PFAS aber nicht sein.

