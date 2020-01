Explodierender Satellit droht andere Satelliten zu beschädigen

Solarbetrieb nur bis Ende Februar möglich

Im Bericht heißt es, die Batterien des Spaceway-1 wurden abgeschaltet und der Betrieb wurde auf Solarenergie umgestellt. Es gebe aber erhebliche Bedenken, dass die defekten Batteriezellen explodieren. Normalerweise müsste DirectTV das Explosionsrisiko reduzieren, indem der Treibstofftank entleert wird. Da er bis 2025 in Betrieb hätte aktiv sein sollen, befindet sich eine nicht unerhebliche Menge in den Tanks. Allerdings habe man für die Leerung laut FCC-Bericht nicht mehr genug Zeit. Für diesen Prozess werden in der Regel zwei bis drei Monate beansprucht.

Die Eile hängt auch mit der kommenden "Eclipse Season" zusammen, die am 25. Februar startet. Sie dauert etwa 35 Tage an und der Satellit müsste dann im Schatten betrieben werden. Dann funktionieren die Solarpanele nicht und man wäre gezwungen, auf Batterie-Betrieb umzuschalten. Da aber nur alle Batterien und nicht bloß die beschädigten abgeschaltet werden können, muss der Satellit vor dem 25. Februar entfernt werden. Da es sich nur um einen Reserve-Satelliten handelt, gibt es laut DirectTV keine Einschränkungen für Kunden.