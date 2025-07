Die 5 verrücktesten Farben, die die Wissenschaft kreiert hat

Es war Isaac Newton , der Ende des 17. Jahrhunderts erstmals die Spektralfarben dokumentierte, die für das menschliche Auge sichtbar sind. In einem Prisma machte er den Regenbogen von Rot über Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett aus. In Kombination ergeben sie weißes Licht, man spricht von additiver Farbmischung .

2026 soll Jovian 1, der erste Satellit in Vantablack , starten, wie die BBC kürzlich berichtete . Die ultraschwarze Beschichtung könnte in Zukunft flächendeckend verhindern, dass die Lichtreflexionen von Satelliten, Astronominnen und Astronomen bei ihren Beobachtungen des Nachthimmels stören.

2012 wurde die Farbe patentiert, die Forschungsgruppe hat seither noch weitere strahlende Pigmente entwickelt. 2016 kündigte der Chiphersteller AMD an, YInMn-Blau in seinen „Radeon Pro WX“- Grafikkarten zu verwenden, weil es Hitze sehr effizient reflektiert . Auch Stifthersteller Crayola hat sich von dem Farbton inspirieren lassen und 2017 eine YInMn-blaue Wachsmalkreide auf den Markt gebracht.

Auch YInMn-Blau wurde zufällig in einem Labor entdeckt : Ein Materialforschungsteam um Mas Subramanian an der Oregon State University in den USA untersuchte 2009 die elektrischen Eigenschaften von Mangan-Oxid, indem sie es auf 1.200 Grad Celsius erhitzten . Heraus kam ein strahlend blaues Pigment .

Zur Erklärung: S-Zapfen (“short wavelength receptors”) decken den blauen Bereich des sichtbaren Farbspektrums ab, M-Zapfen („medium wavelength receptors“) den blauen bis orangen Bereich. L-Zapfen („long wavelength receptors“) sind für gelbgrüne Töne zuständig und bilden auch Rot ab.

➤ Mehr lesen: Wie ein Laser einen ganz neuen Farbton sichtbar macht

In der Natur stimuliert das Licht, das auf einen M-Zapfen trifft, wegen seiner Wellenlänge immer auch die benachbarten S- oder L- Zapfen. „Oz“, ein optisches Instrument der University of California und der University of Washington, kann die Zapfen-Zellen im menschlichen Auge jedoch in Echtzeit tracken und deshalb gezielt die M-Zapfen ansprechen. Das erzeugt laut Forscherinnen und Forschern ein neuartiges Farbsignal an das Gehirn.