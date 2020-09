Forscher rätseln über plötzliches Massensterben von Vögeln

Im Laufe der vergangenen Wochen haben Biologen und Ornithologen im US-Bundesstaat New Mexico hunderte tote Zugvögel an unterschiedlichen Plätzen entdeckt. Über die Ursache sind sich die Forscher noch nicht im Klaren. Vogelexpertin Marha Desmond von der New Mexico State University (NMSU) spricht von einem „beängstigenden“ Ereignis: „Wir haben so etwas noch nie zuvor gesehen. Wir verlieren Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Zugvögeln“, sagt sie gegenüber Las Cruces Sun News.

Seinen Anfang soll das Phänomen spät im August im White-Sands-Nationalpark am nördlichen Ende der Chihuahua-Wüste genommen und sich nach und nach in weitere Regionen in New Mexico ausgebreitet haben. Später wurden auch in den Bundesstaaten Arizona, Colorado und Texas ähnliche Entdeckungen gemacht.