Astronomen finden rotierende Galaxie aus den Anfängen des Universums

Der Blick in die Vergangenheit gibt den Forscher*innen einen Einblick, wie sich Galaxien entwickeln. So ist JD1 noch eine kleine, junge Galaxie, die erst beginnt zu rotieren. Nach und nach häuft sie immer mehr Material an und wird schneller und größer.

Beobachtung mit James Webb

"Es ist wahrscheinlich, dass JD1 sich gerade in der Anfangsphase befindet, in der sie zu rotieren beginnt", erklärt Akio K. Inoue, Mit-Autor der Studie in einem Statement. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Die Forscher*innen wollen nun mit dem James-Webb-Teleskop weitere Beobachtungen zu Galaxie-Rotationen durchführen.