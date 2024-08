Gebäude könnten mit nasser Textilhülle gekühlt werden

16.08.2024

Hydroskin kann Regenwasser aufnehmen und bei Bedarf verdunsten lassen. Das soll auch das Stadtklima verbessern.

Sie ist biegsam und stabil, porös und reißfest, die Wasserhaut Hydroskin für Gebäude. "Dieses neuartige Material kann den Kampf gegen die Folgen von Hitzewellen und Starkregen in Städten revolutionieren", meinte dessen Erfinderin Christina Eisenbarth. Die Architektin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Stuttgart will Fassaden von bestehenden und neuen Gebäuden nutzen, um an heißen Tagen zuvor gesammeltes Regenwasser zur Verdunstung und damit Kühlung einzusetzen. ➤ Mehr lesen: Von Insekten inspirierte Beschichtung soll Gebäude kühlen

Praxistest auf 36 Meter Höhe Hydroskin besteht aus mehreren Textillagen, die durch Fäden auf Abstand gehalten werden. Das System wird nun im Freiluftversuch getestet: Derzeit steht ein Prototyp auf dem Campus der Universität Stuttgart. In bis zu 36 Meter Höhe wird erprobt, ob die Fassade das hält, was die Wissenschafter sich nach Hunderten von Laboruntersuchungen von ihr versprechen. Hydroskin soll sich wegen der großen Fassadenflächen besonders für Hochhäuser eignen. "Überdies trifft der Regen mit zunehmender Höhe schräg auf die Fassade, sodass ab etwa 30 Metern Gebäudehöhe mehr Regen über die Fassade aufgenommen werden kann als von einer gleich großen Dachfläche", erklärte die Erfinderin. Und so funktioniert das Produkt im Detail: Das System ist außen von einer wasserdurchlässigen Membran umgeben, die nach Auskunft der Universität fast alle Regentropfen eindringen lässt. Eine Folie an der Innenseite leitet das Wasser nach unten ab. Dann kann es entweder in einem Reservoir gespeichert oder direkt ins Gebäudeinnere geleitet werden, wo es etwa für die Waschmaschine, die Toilettenspülung und Pflanzenbewässerung verfügbar ist. Bei Hitze wird die Textilfassade mit Wasser befeuchtet und kühlt durch Verdunstung somit das Gebäude und den umgebenden Stadtraum. ➤ Mehr lesen: Modulare Hülle für alte Gebäude spart bis zu 80 Prozent Energie ein

Christina Eisenbarth mit Hydroskin vor dem Demonstrations-Hochhaus © APA/dpa/Marijan Murat / Marijan Murat