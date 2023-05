Bunter “Pflanzenfolie” kann Häuser und Autos kühlen

Für die Kühlung ist keine elektrische Energie notwendig. Die verwendete Zellulose absorbiert so gut wie keine Sonnenenergie. Die erste Schicht der Folie wird aus Zellulose-Nanokristallen gefertigt. Die Kristalle können z.B. aus Holz extrahiert werden, was sie besonders nachhaltig macht, erklärt Shen. Die Kristalle werden dann sehr fein in Wasser zu einer Suspension verteilt. Das Wasser wird anschließend verdampft. Dabei ordnen sich die Kristalle eigenständig zu einem Film an, der dann für die Folie verwendet wird.

Grün, Blau und Rot statt Weiß

Die meisten Oberflächen, die PDRC nutzen, sind weiß oder spiegeln, da verschiedenen Farben bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts absorbieren, was man verhindern möchte. Dem Forscher*innen-Team ist es aber gelungen, verschiedenfarbige Oberflächen zu erzeugen, ohne die Wärmetransfer-Leistung der Folie abzuschwächen.

Dafür werden keine Pigmente zugemischt, sondern durch das Verdampfen des Wassers entsteht eine bestimmte die Struktur, die sichtbares Licht in bestimmten Wellenlängen reflektiert. Je nachdem wie die Zellulose-Nanokristall-Suspension aufgebaut ist, kann die Folie etwa grün, blau oder rot erscheinen. Ähnlich entstehen die Farben auf den Flügeln von Schmetterlingen oder die Regenbogenfarben bei Seifenblasen.

