Geheimes Raumschiff des US-Militärs startet ins All

Umso interessanter wirkt die ungewöhnliche Wahl der Trägerrakete, die das X-37B für seine nächste Mission ins All bringen wird. Dabei handelt es sich nämlich um die Schwerlastrakete Falcon Heavy von SpaceX. Bislang ist das Raumschiff an Bord kleinerer Raketen in den Orbit geflogen.

Das Space Shuttle X-37B ist ein Mysterium . Über das Raumschiff des US-Militärs ist nur wenig bekannt . Die Faktenlage über die bisherigen Missionen ist dünn. Was das Shuttle ins Weltall transportiert und was es auf seinen teils monatelangen Aufenthalten im Orbit macht, ist ein streng gehütetes Geheimnis .

Der Raketenstart sollte ursprünglich in der Nacht auf Montag über die Bühne gehen. Nun wurde der Launch der Falcon Heavy um einen Tag verschoben , Gründe dafür wurden nicht genannt. Der neue Starttermin wurde mit 2:14 Uhr MEZ in der Nacht von Montag auf Dienstag angegeben.

Das geheimnisumwobene Raumschiff kann auch automatisiert Kleinsatelliten aussetzen und Experimente durchführen. Das Flugzeug, das ohne Astronaut*innen an Bord unterwegs ist, bezieht seinen Strom über eine Solaranlage und landet am Ende jeder Mission selbstständig auf einer ausgewiesenen Landebahn.

Monatelange Missionen

Die X-37B flog zum ersten Mal im Jahr 2010 in den Orbit. Der jüngste Flug ist etwa ein Jahr her, das Raumschiff landete damals sicher nach fast 30 Monaten im Orbit auf der alten Space-Shuttle-Landebahn der NASA in Florida. Es war der längste Flug der X-37B bis heute. Bei allen Missionen war das Raumschiff in nur einigen 100 Kilometern Höhe unterwegs.

Bei der kommenden Mission soll das Raumschiff eine größere Reichweite haben als bisher, weshalb es wohl von einer Falcon Heavy ins All gebracht wird. Militärdokumenten zufolge soll die Rakete 6.350 Kilogramm an Ladung in einen geostationären Transferorbit in 35.000 Kilometern Höhe bringen.

Die X-37B wiegt alleine 5 Tonnen, erhält aber noch ein Servicemodul unbestimmten Gewichts. Die Dokumente sind allerdings bereits 5 Jahre alt und die Space Force wollte zu den Details der Mission keine Auskunft geben.