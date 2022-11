Rekord gebrochen: Geheimnisvolles US-Raumfahrzeug wieder gelandet

Das 8,8 Meter lange Raumfahrzeug, das wie ein kleines Space Shuttle aussieht, führte im Erdorbit wissenschaftliche Experimente durch. So wurde etwa im Auftrag des US Naval Research Laboratorys eine Solaranlage getestet. Auch mit Materialproben der NASA wurde experimentiert. Die US-Weltraumbehörde wollte etwa die Auswirkungen der Weltraumumgebung auf Saatgut testen.

Nach 908 Tagen im Orbit landete das US-Raumfahrzeug X-37B am Samstag am Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida. Damit brach das solarbetriebene Raumschiff seinen eigenen Rekord für die längste Mission im Orbit, der zuvor 780 Tage betrug, wie der Hersteller Boeing mitteilte .

Bei seiner 6. Mission war das Raumfahrzeug erstmals auch mit einem Service-Modul ausgestattet. Das Modul wurde vor dem Verlassen der Umlaufbahn von dem Raumfahrzeug getrennt, um eine sichere Landung zu gewährleisten, heißt es in der Boeing-Mitteilung weiter.

Betrieben wird das X-37B-Programm in einer Partnerschaft zwischen der U.S. Air Force und der U.S. Space Force. Gebaut und entwickelt wurde das experimentelle Raumfahrtzeug von Boeing.

Insgesamt hat X-37B seit seinem ersten Start im Jahr 2010 bereits 3.774 Tage im Orbit verbracht und dabei mehr als 2 Milliarden Kilometer zurückgelegt.