Geheimnis um Oumuamua könnte gelüftet sein

Seit Oumuamua 2017 in unserem Sonnensystem erstmals gesichtet wurde, ranken sich zahlreiche Theorien um den interstellaren Besucher. Sie reichen vom außerirdischen Raumschiff bis zur interstellaren Wollmaus . Zwei neue Studien, die am Dienstag in der Fachzeitschrift Journal of Geophysical Research veröffentlicht wurden, könnten nun das Geheimnis des zigarrenförmigen Brockens gelüftet haben.

Bei Oumuamua handle es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Teil eines "Exo-Pluto", eines Pluto-ähnlichen Planeten aus einem anderen Sonnensystem, wird einer der Mitautoren der Studie, der Astrophysiker Steven Desch, in einer Aussendung der University of Arizona zitiert.

Raketeneffekt

Desch und seine Co-Autoren gehen davon aus, dass vor einer halben Milliarde Jahren der Mutterplanet von Oumuamua mit einem Objekt im All kollidierte. Der Zusammenstoß soll Oumuamua in Richtung unseres Sonnensystems geschleudert haben.