5 Theorien, was Oumuamua alles sein könnte

In einer neuen vielversprechenden Studie gehen Forscher der Arizona State University davon aus, dass es sich bei Oumuamua mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Brocken eines „Exo-Pluto“, also eines Pluto-ähnlichen Planeten aus einem anderen Sonnensystem, handeln könnte. Dies erklärt der Astrophysiker Steven Desch, einer der Mitautoren der Studie. „Bis jetzt war es unmöglich, in Erfahrung zu bringen, ob andere Sonnensysteme Pluto-ähnliche Planeten haben. Doch nun haben wir einen solchen Brocken an der Erde vorbeiziehen sehen“, sagt er.

Sie geht zudem von einem zweidimensionalen Gebilde aus – ähnlich eines Farnblattes oder in diesem Fall einer Schneescheibe. In diesem Zusammenhang spricht man auch von "Frakturen", die in mehreren wissenschaftlichen Weltraumtheorien behandelt werden. Grundsätzlich handelt es sich dabei um Objekte, die auf jeder Partikelebene gleich aussehen. So weisen Einzelteile beinahe die gleiche Optik auf wie das Gesamtgebilde und die Bestandteile dieser Einzelteile sehen wiederum letzteren ähnlich etc.

Amaya Moro-Martín vom Space Telescope Science Institute in Baltimore spekuliert in ihrer Studie , dass Oumuamua eine lose Ansammlung mehrerer kleiner Einzelteile sein könnte. Ähnlich wie Schnee könnte das Objekt porös und sehr leicht sein. Dadurch könnte es relativ einfach durch den Strahlungsdruck der Sonne angetrieben werden, wie Moro-Martín vermutet. Dies wäre eine Erklärung dafür, warum das Objekt nahe der Sonne stark beschleunigt wurde. Die Forscherin glaubt jedenfalls, dass sich Oumuamua in einem anderen Sonnensystem durch angesammelte Staubpartikel gebildet hat.

Das Forscherteam rund um Desch nimmt an, dass der Mutterplanet von Oumuamua vor ungefähr einer halben Milliarde Jahren mit einem anderen Objekt im All kollidierte. Oumuamuas Elternsystem dürfte sich innerhalb unserer Galaxie befinden – woher er aber genau stammt, ist unklar. Der Zusammenprall soll Oumuamua jedenfalls in Richtung unseres Sonnensystems geschleudert haben. Am sogenannten Perihel, also jenem Punkt in seiner Umlaufbahn um die Sonne, an dem die Distanz zu ihr am kürzesten ist, beschleunigte das verdampfende Eis den Himmelskörper.

Durch diesen „Raketeneffekt“ soll der erst Pfannkuchen-förmige Oumuamua auf eine Art Splitter zusammengeschmolzen sein und seine Zigarrenform angenommen haben. Laut den Forschern dürfte er dabei mehr als 95 Prozent seiner Masse verloren haben.

Dass Oumuamua als erster Gast aus einem anderen Sonnensystem in Verbindung mit Außerirdischen gebracht wird, sei laut Steven Desch zu erwarten. In der Wissenschaft sei es aber wesentlich, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. „Wir haben 2 oder 3 Jahre gebraucht, eine natürliche Erklärung zu finden – ein Brocken Stickstoffeis – die mit allem, was wir über Oumuamua wissen, übereinstimmt“, sagt er. Ausgeschöpft sei der Pool an natürlichen Erklärungen aber noch lange nicht. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Journal of Geophysical Research veröffentlicht.