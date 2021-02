Bekannter Astrophysiker überzeugt: Oumuamua ist ein Alien-Raumschiff

Mit seiner These, das 2017 entdeckte interstellare Objekt Oumuamua sei ein außerirdisches Raumschiff, sorgt der Harvard-Astrophysiker Avi Loeb seit längerem für Aufsehen. In seinem vor kurzem erschienenen Buch "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" hält er an der Behauptung fest und befeuert erneut die Debatte über den interstellaren Besucher, berichtet heise.de.