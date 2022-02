Gran Turismo: Sonys KI-Programm schlägt weltbeste E-Sport-Fahrer

Der japanische Elektronik- und Medienkonzern Sony beansprucht einen Durchbruch in Sachen künstlicher Intelligenz (KI). Dieser könnte auch bei selbstfahrenden Autos und in der Robotik Anwendung finden.

Das Programm mit dem Namen "GT Sophy" habe die weltbesten menschlichen Fahrer*innen bei dem PlayStation-Rennspiel "Gran Turismo" besiegt, teilte Sony mit.

(Virtuelle) Autorennen als KI-Training

In einem parallel veröffentlichten Forschungsbericht in dem Wissenschaftsmagazin "Nature" heißt es, dies zeige die Anwendbarkeit derartiger Techniken für die Steuerung komplexer dynamischer Systeme in Echtzeit. Demnach wurden hochmoderne, modellfreie Deep Reinforcement Learning-Algorithmen mit Training in verschiedenen Szenarien kombiniert, um eine integrierte Steuerungsstrategie zu erlernen, die "außergewöhnliche Geschwindigkeit mit beeindruckender Taktik" vereint.

Die Entwicklung eröffne neben "ihrem Beitrag für die Gaming-Community" auch "neue Möglichkeiten in Bereichen wie autonome Rennen, autonomes Fahren, Hochgeschwindigkeitsrobotik und -steuerung", erklärte Sony-AI-Chef Hiroaki Kitano.