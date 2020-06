Hamsterkäufe: Lebensrettendes Corona-Medikament könnte knapp werden

Unterschiedliche Sichtweisen

Mark McClellan, der frühere Leiter der US-amerikanischen Food and Drug Administration geht davon aus, dass es bei der Verfügbarkeit des Medikaments keine gröberen Probleme geben wird. Weil die Arznei lediglich bei COVID-19-Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf verabreicht werden soll, glaubt McClellan, dass es zu keinen Engpässen kommen wird. Außerdem könne mit ähnlichen Medikamenten eine gleichwertige Wirkung erzielt werden.

Lewis Kaplan, Chirurg an der Perelman School of Medicine an der University of Pennsylvania und Präsident der Society of Critical Care Medicine (SCCM) hält dagegen, dass Dexamethason sehr wohl eine einzigartige Wirkung habe. Außerdem glaubt Clifford Deutschman, Intensivmediziner und ehemaliger SCCM-Präsident, dass die behandelnden Ärzte die Arznei nicht nur bei schweren Verläufen verabreichen. Er geht davon aus, dass Dexamethason wesentlich breiter eingesetzt wird, was wiederum zu Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit führen kann.