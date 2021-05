Heizen mit Wasser aus dem Brenner-Basistunnel

Der Brenner-Basistunnel wird in erster Linie gebaut, um den Eisenbahnverkehr auf der Nord-Süd-Achse durch Europa effizienter und schneller zu machen. Die Bauweise und Lage des Tunnels eröffnen aber theoretisch auch die Möglichkeit, Gebäude in Innsbruck klimaschonend zu heizen. Eine Gruppe von Forschungsinstitutionen und Unternehmen unter Führung der TU Graz versucht herauszufinden, wie man das bewerkstelligen kann.

40 Grad heißes Gestein

Die Idee ist, das Wasser zu nutzen, das durch das menschengemachte Loch im Berg abfließt. Als Regen dringt es in den Berg ein und sickert nach unten. Das umgebende Gestein wird mit zunehmender Tiefe immer wärmer. Pro 100 Meter sind es ungefähr 3 Grad. Über dem Brenner-Basistunnel befinden sich bis zu 1800 Meter Gestein. An der Stelle mit der größten Überlagerung wird das Wasser von 35 bis 40 Grad Celsius heißem Gestein erhitzt. Drainagerohre sammeln das Wasser.

Da der Tunnel von der italienisch-österreichischen Staatsgrenze an abwärts geneigt ist, fließt das Wasser ganz ohne Unterstützung durch Pumpen Richtung Norden nach Innsbruck. Am Tunnelportal ist es immer noch 25 Grad warm. Durch das Bergwassernetz der Innsbrucker Kommunalbetriebe könnte es in das Stadtentwicklungsgebiet Sillufer geleitet werden. Wärmepumpen in Wohn- und Gewerbegebäuden sowie 2 öffentlichen Bädern sollen die Wassertemperatur dann auf noch höheres Niveau bringen und das Wasser zum Heizen verwenden.

Für den Transport des Wassers über insgesamt 32 Kilometer wird der Erkundungsstollen verwendet. Er verläuft mittig unterhalb der beiden Hauptröhren. Die Partner des Projekts "ThermoCluster" untersuchen, ob man die Wände des Erkundungsstollen mit speziellen Absorbern ausstatten könnte, die noch mehr Gebirgswärme in das Wasser leiten.