Herdenimmunität: Drosten warnt vor humanitärer Katastrophe

Die Gesellschaft für Virologie, die sich einem wissenschaftlich begründeten Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie verschrieben hat, warnt eindringlich vor neuen Überlegungen, angesichts steigender Erkrankungen die Dinge ihrem freien Lauf zu lassen und so eine Durchseuchung und schließlich Herdenimmunität zu erreichen. Die Wissenschaftler, unter ihnen der führende deutsche Virologe Christian Drosten, gehen davon aus, dass eine unkontrollierte Durchseuchung zu einer "eskalierenden Zunahme an Todesopfern" führen wird.

Humanitäre Katastrophe droht

Man erkenne "die enorme Belastung der Bevölkerung durch die einschneidenden Eindämmungsmaßnahmen selbstverständlich an". Gleichzeitig zeigen sich die Virologen in der gemeinsam unterzeichneten Erklärung auch überzeugt davon, "dass die Schäden, die uns im Falle einer unkontrollierten Durchseuchung (...) drohen, diese Belastungen um ein Vielfaches übertreffen und in eine humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe münden können." Sie verweisen zur Stützung ihrer Erkenntnisse auf weitere internationale Forscher(gruppen), die in der Fachzeitschrift The Lancet zum selben Schluss kamen.