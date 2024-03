Dieser Lkw lässt die Straße vibrieren, um heiße Quellen zu finden

Der Urban Vibro Truck schickt seismische Wellen kilometertief in die Erde. So sollen Standorte für Geothermiekraftwerke gefunden werden.

Das neue Video von Herrenknecht sieht aus, als sollte eine Waffe für Superschurken verkauft werden. Martialisch aussehende Trucks verteilen sich strategisch in der ganzen Stadt. Wenn das Signal kommt, senkt jeder Lkw eine Vorrichtung auf den Boden, die Vibrationen erzeugt.

Was man für den Plan halten könnte, um künstliche Erdbeben herzustellen, soll das Gegenteil bewirken. Hier wird nicht zerstört, sondern nach heißen Quellen gesucht, die einen wertvollen Beitrag gegen die Klimakatastrophe liefern und damit unseren Planeten erhalten sollen.

Strom aus Erdwärme

Das Ziel davon ist Schichten in möglichst geringer Tiefe zu finden, die ein hohes Wärmevorkommen haben. Diese können dann für Geothermiekraftwerke genutzt werden. Dazu werden Löcher in die Erde gebohrt und Leitungen hineingelegt. Wasser wird hinuntergepumpt, das durch die Hitze in der Tiefe zu Dampf wird.

Der aufsteigende Dampf wird im Kraftwerk genutzt, um eine Turbine anzutreiben, die Strom erzeugt. Der Dampf kühlt danach ab und wird wieder in den Kreislauf eingespielt und in die Tiefe gepumpt.